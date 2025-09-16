Президент нагородив працівницю ДТЕК орденом "За заслуги"

"Президент України Володимир Зеленський нагородив менеджерку з петрофізики "ДТЕК Нафтогаз" Юлію Ігнаточкіну орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Державна відзнака присуджена за високий професіоналізм та експертний рівень Юлії у сфері інтерпретації геофізичних і петрофізичних даних", - йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що її ініціативи та ґрунтовний аналіз дозволили виявити раніше пропущені газоносні пласти, що забезпечило зростання видобутку вуглеводнів.

Також важливим досягненням Ігнаточкіної стало розроблення та впровадження власних алгоритмів комплексування даних геофізичних досліджень свердловин.

В ДТЕК наголосили, що це дозволило значно підвищити точність визначення колекторських параметрів і зменшити геологічні ризики.

"У нафтогазовій галузі великі досягнення і перемоги можливі передусім завдяки наполегливості й колосальній праці всієї команди. Отримана нагорода - це високе визнання досягнень і внеску всього нашого колективу в енергетичну безпеку України. Щиро вітаю Юлію із цією відзнакою і пишаюся, що такі талановиті люди працюють у ДТЕК", - додав генеральний директор "ДТЕК Нафтогаз" Ігор Щуров.