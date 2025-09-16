RU

Президент наградил работницу ДТЭК орденом "За заслуги"

Фото: Владимир Зеленский наградил работницу ДТЭК Юлию Игнаточкину (oilandgas.dtek.com)
Автор: Сергей Новиков

Президент Владимир Зеленский наградил нефтегазового специалиста компании "ДТЭК Нафтогаз" Юлию Игнаточкину орденом "За заслуги" III степени.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"Президент Украины Владимир Зеленский наградил менеджера по петрофизике "ДТЭК Нафтогаз" Юлию Игнаточкину орденом "За заслуги" III степени. Государственная награда присуждена за высокий профессионализм и экспертный уровень Юлии в сфере интерпретации геофизических и петрофизических данных", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что ее инициативы и тщательный анализ позволили выявить ранее пропущенные газоносные пласты, что обеспечило рост добычи углеводородов.

Также важным достижением Игнаточкиной стала разработка и внедрение собственных алгоритмов комплексирования данных геофизических исследований скважин.

В ДТЭК отметили, что это позволило значительно повысить точность определения коллекторских параметров и снизить геологические риски.

"В нефтегазовой отрасли большие достижения и победы возможны прежде всего благодаря настойчивости и колоссальному труду всей команды. Полученная награда - это высокое признание достижений и вклада всего нашего коллектива в энергетическую безопасность Украины. Искренне поздравляю Юлию с этой наградой и горжусь, что такие талантливые люди работают в ДТЭК", - добавил генеральный директор "ДТЭК Нафтогаз" Игорь Щуров.

