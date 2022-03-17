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Президент Молдовы требует выведения российских войск из Приднестровья

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Четверг 17 марта 2022 04:04
Президент Молдовы требует выведения российских войск из Приднестровья Фото: Президент Молдовы Майя Санду (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Молдовы Майя Санду в очередной раз потребовала от России вывести войска с территории оккупированного Приднестровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Комментируя резолюцию Парламентской ассамблеи совета Европы, она подчеркнула, что Кишинев всегда настаивал и продолжает настаивать на вводе войск РФ с приднестровского региона в Молдове.

"Мы всегда требовали вывода российских войск из Приднестровья, мы требовали и продолжаем требовать утилизации боеприпасов", - заявила Санду.

Она также обратила внимание, что роль Кремля в приднестровском конфликте - ни для кого не секрет.

"Мы продолжаем призывать к мирному решению этого конфликта. И мы сделаем все возможное, чтобы найти и реализовать дипломатическое, политическое, мирное решение", - подчеркнула президент Молдовы.

Напомним, ПАСЕ на заседании 15 марта единогласно официально признала Приднестровье зоной российской оккупации.

Добавим, ранее военный эксперт Олег Жданов и генерал ВСУ Сергей Кривонос в комментарии РБК-Украина оценил риск нападения РФ на нашу страну со стороны Приднестровья.

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ПАСЕ Молдова Приднестровье Майя Санду Войска РФ
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