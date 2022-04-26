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Президент Молдовы собирает Совбез после взрывов в Приднестровье

Фото: президент Молдовы Майя Санду (Getty Images )
Автор: Наталья Юрченко

Президент Молдовы Майя Санду созывает сегодня, 26 апреля, экстренное заседание Совета безопасности. Причиной этого стали недавние события в непризнанном Приднестровье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы государства.

"Майя Санду созывает сегодня заседание Высшего Совета безопасности в связи с инцидентами в Приднестровском регионе", - говорится в сообщении.

По окончании Санду поведет брифинг по итогам заседания.

Напомним, 25 апреля в непризнанном Приднестровье заявили об обстреле "Министерства госбезопасности".

Военная разведка Украины прокомментировала данные происшествия, назвав их провокацией России.

Уже сегодня в Приднестровье сообщили, что в поселке Маяк взорвали две башни связи.

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ПриднестровьеМолдоваМайя Санду