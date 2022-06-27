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Президент Молдовы прибыла в Киев с рабочим визитом

Фото: президент Молдовы Майя Санду (facebook com maia sandu)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 27 июня, президент Молдовы Майя Санду прибыла в Украину с рабочим визитом. В ходе него она встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации президента Молдовы.

"Президент Республики Молдова Майя Санду сегодня, 27 июня, находится с рабочим визитом в Киеве", - говорится в сообщении.

Также в ходе визита Санду посетит Бородянку, Бучу и Ирпень.

Ранее сообщалось, что Санду намерена посетить Украину, но из соображений безопасности ее визит не анонсировался.

Напомним, Украина и Молдова договорились возобновить железнодорожное сообщение.

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МолдоваМайя СандуВизит в Украину