Президент Молдови прибула до Києва з робочим візитом

У понеділок, 27 червня, президент Молдови Майя Санду прибула в Україну з робочим візитом. В ході нього вона зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським.

Також в ході візиту Санду відвідає Бородянку, Бучу та Ірпінь.

"Президент Республіки Молдова Майя Санду сьогодні, 27 червня, перебуває з робочим візитом у Києві", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Санду має намір відвідати Україну, але з міркувань безпеки її візит не анонсувався.

Нагадавши, Україна і Молдова домовилися відновити залізничне сполучення.

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