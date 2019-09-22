Президент Молдовы обсудит в ООН ситуацию с Приднестровьем

Фото: Игорь Додон (kremlin.ru)

Додон расскажет о перспективах урегулирования конфликта

На заседании Генеральной ассамблеи ООН обсудят вопрос урегулирования приднестровского конфликта в Молдове. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление молдавского президента Игоря Додона в Facebook.

По словам Додона, во время своего выступления на ежегодном заседании Генассамблеи ООН он обсудит перспектити урегулирования конфликта в Приднестровье. Также политик обсудит особенности внутренней и внешней политики Молдовы и другие темы.

"Считаю эту поездку одной из важнейших в этом году с точки зрения реализации курса на взвешенную внешнюю политику", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Молдова требует замены миротворцев из Российской Федерации в Приднестровье на миссию гражданских наблюдателей. В Молдове считают, что присутствие российских военных в Приднестровье противоречит конституции страны, поэтому Кишинев настаивает на их выводе из региона.

Кроме того, РБК-Украина писало, что главарь непризнанной республики Приднестровье Вадим Красносельский является обладателем украинского паспорта. Красносельский неоднократно использовал украинский паспорт для въезда на территорию Украины.

Добавим, что в Великобритании произошел дипломатический конфликт с Молдовой из-за визита представителей Приднестровья. В частности, главарь Приднестровья посетил Лондон, где "делегацию" приняли в Министерстве иностранных дел Британии.