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Глава непризнанного Приднестровья оказался украинцем

Новости » Политика    31.07.2019 - 17:57
Глава непризнанного Приднестровья оказался украинцем
Фото: Вадим Красносельский (camenca.org)

Красносельский неоднократно использовал украинский паспорт для въезда на территорию страны

Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский является владельцем украинского паспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналистское расследование Rise Moldova.

Также сообщается, что он неоднократно использовал его для въезда на территорию Украины.

Информацию журналистов подтверждают данные, предоставленные источниками в Государственной пограничной службе Украины.

В публикации отмечается, что приднестровский чиновник, который до 2016 года был главой приднестровского Министерства внутренних дел звании генерал-майора, около 8 лет находился в розыске в Молдове. Однако это не мешало ему почти ежемесячно пересекать приднестровский участок молдавско-украинской границы и выезжать за границу по паспортам нескольких стран.

Для этого Красносельский с 2007 по 2015 год использовал более 300 раз российский и как минимум 10 раз украинский заграничный паспорт. Главные пункты назначения - Киев, Харьков и Одесса.

В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что по состоянию на март 2019 года Вадим Красносельский не состоит в уголовном розыске, однако не стали комментировать, находился ли он в розыске раньше.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Великобритании произошел дипломатический конфликт с Молдовой из-за визита чиновников Приднестровья.  В частности "глава" ПМР Вадим Красносельский посетил Лондон, делегацию приняли в Министерстве иностранных дел Британии.

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