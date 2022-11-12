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Президент Молдови привітала херсонців із визволенням міста

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Субота 12 листопада 2022 20:53
Президент Молдови привітала херсонців із визволенням міста Фото: президент Молдови Мая Санду (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Молдова солідарна з тисячами хоробрих херсонців, які святкують визволення міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Молдови Майї Санду.

"Над Херсоном знову майорить український прапор", - йдеться у повідомленні.

Санду заявила про солідарність Молдови з тисячами хоробрих херсонців.

Таким чином вона привітала місцевих, які святкують визволення міста!

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон привітав українців зі звільненням Херсона та назвав цю подію важливим кроком до відновлення їхніх суверенних прав.

Збройні сили України, які підіймають державний прапор у звільненому Херсоні, закріпили найсерйознішу політичну та військову поразку президента Росії Володимира Путіна у війні, яка триває понад 8 місяців.

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