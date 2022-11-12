Президент Молдови привітала херсонців із визволенням міста

Молдова солідарна з тисячами хоробрих херсонців, які святкують визволення міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Молдови Майї Санду.

Таким чином вона привітала місцевих, які святкують визволення міста!

Санду заявила про солідарність Молдови з тисячами хоробрих херсонців.

"Над Херсоном знову майорить український прапор", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон привітав українців зі звільненням Херсона та назвав цю подію важливим кроком до відновлення їхніх суверенних прав.

Збройні сили України, які підіймають державний прапор у звільненому Херсоні, закріпили найсерйознішу політичну та військову поразку президента Росії Володимира Путіна у війні, яка триває понад 8 місяців.

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