Президент Молдови привітала херсонців із визволенням міста
Молдова солідарна з тисячами хоробрих херсонців, які святкують визволення міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Молдови Майї Санду.
"Над Херсоном знову майорить український прапор", - йдеться у повідомленні.
Санду заявила про солідарність Молдови з тисячами хоробрих херсонців.
Таким чином вона привітала місцевих, які святкують визволення міста!
Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон привітав українців зі звільненням Херсона та назвав цю подію важливим кроком до відновлення їхніх суверенних прав.
Збройні сили України, які підіймають державний прапор у звільненому Херсоні, закріпили найсерйознішу політичну та військову поразку президента Росії Володимира Путіна у війні, яка триває понад 8 місяців.
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