Президент Молдови прибула з візитом до України до дня деокупації Бучі

Окрім прем'єр-міністрів низки країн, сьогодні 31 березня, до України з візитом прибула також президент Молдови Майя Санду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Moldova Liberă .

"Сьогодні ми з народом Молдови разом зі світовою спільнотою згадуємо терор, вчинений проти мирного населення в Бучі рік тому. Ми вшановуємо і сумуємо за невинними. Демократичні країни повинні працювати разом, щоб забезпечити розслідування цих звірств і покарання винних", - пише Санду.

Водночас варто додати, що сьогодні до України також прибули прем'єр-міністри Словаччини Едуард Гегер, Словенії Роберт Голоб та Хорватії Андрей Пленкович. Вони візьмуть участь в саміті з нагоди деокупації Бучі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Санду вже відвідувала Україну торік ще в червні. Тоді ж вона зустрілась зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

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