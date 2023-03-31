Президент Молдовы прибыла с визитом в Украину ко дню деоккупации Бучи

Кроме премьер-министров ряда стран, сегодня 31 марта, в Украину с визитом прибыла также президент Молдовы Майя Санду.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Moldova Liberă .

"Сегодня мы с народом Молдовы вместе с мировым сообществом вспоминаем террор, совершенный против мирного населения в Буче год назад. Мы чтим и скорбим по невиновным. Демократические страны должны работать вместе, чтобы обеспечить расследование этих зверств и наказание виновных", - пишет Санду.

В то же время следует добавить, что сегодня в Украину также прибыли премьер-министры Словакии Эдуард Гегер, Словении Роберт Голоб и Хорватии Андрей Пленкович. Они примут участие в саммите по случаю деоккупации Бучи.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Санду уже посещала Украину в прошлом году еще в июне. Тогда же она встретилась со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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