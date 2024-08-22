Президент Молдови оголосила, що балотуватиметься на другий термін

"У 2024 році ми ухвалимо найважливіше рішення для країни з моменту незалежності. Ми визначимо наш зовнішній курс на референдумі. Я впевнена, що наш народ обирає мир і свободу. Також у 2024 році ми обираємо президента. Моя програма зрозуміла: кращі умови для життя і взаєморозуміння", - сказала Санду.

Як зазначає видання, вона балотуватиметься від своєї партії "Дія і солідарність" (PAS), однак на її логотипі немає згадки про партію. Гасло кандидатки - "Мая Санду для Молдови".

За інформацією NewsMaker, тепер ініціативну групу Маї Санду має зареєструвати Центрвиборчком. Після цього треба буде зібрати щонайменше 15 тисяч і щонайбільше 25 тисяч підписів у щонайменше половині адміністративно-територіальних одиниць. Тільки після цього ЦВК зможе офіційно зареєструвати Санду кандидаткою.