Президент Молдовы объявила, что будет баллотироваться на второй срок

"В 2024 году мы примем самое важное решение для страны с момента независимости. Мы определим наш внешний курс на референдуме. Я уверена, что наш народ выбирает мир и свободу. Также в 2024 году мы выбираем президента. Моя программа поняла: лучшие условия для жизни и взаимопонимание", - сказала Санду.

Как отмечает издание, она будет баллотироваться от своей партии "Действие и солидарность" (PAS), однако на ее логотипе нет упоминания партии. Лозунг кандидатки - "Мая Санду для Молдовы".

По информации NewsMaker, теперь инициативную группу Май Санду должен зарегистрировать Центризбирком. После этого нужно будет собрать не менее 15 тысяч и не более 25 тысяч подписей в по меньшей мере половине административно-территориальных единиц. Только после этого ЦИК сможет официально зарегистрировать Санду кандидатом.