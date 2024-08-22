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Президент Молдовы объявила, что будет баллотироваться на второй срок

Фото: президент Молдовы Майя Санду (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Действующий президент Молдовы Майя Санду официально объявила, что будет баллотироваться на второй срок. Выборы пройдут 20 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

"В 2024 году мы примем самое важное решение для страны с момента независимости. Мы определим наш внешний курс на референдуме. Я уверена, что наш народ выбирает мир и свободу. Также в 2024 году мы выбираем президента. Моя программа поняла: лучшие условия для жизни и взаимопонимание", - сказала Санду.

Как отмечает издание, она будет баллотироваться от своей партии "Действие и солидарность" (PAS), однако на ее логотипе нет упоминания партии. Лозунг кандидатки - "Мая Санду для Молдовы".

По информации NewsMaker, теперь инициативную группу Май Санду должен зарегистрировать Центризбирком. После этого нужно будет собрать не менее 15 тысяч и не более 25 тысяч подписей в по меньшей мере половине административно-территориальных единиц. Только после этого ЦИК сможет официально зарегистрировать Санду кандидатом.

Выборы в Молдове

1 августа в Молдове официально началась президентская предвыборная кампания. Выборы в стране пройдут 20 октября.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

Еще в декабре 2023 года Майя Санду заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Она также призвала молдавский парламент начать подготовку к референдуму по вступлению страны в Европейский Союз.

Напомним, недавно мы сообщали, что кандидаты на пост президента Молдовы впервые будут сдавать тест на знание государственного языка.

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МолдоваМайя Санду