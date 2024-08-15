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Кандидати у президенти Молдови вперше здадуть тест на знання державної мови, - ЗМІ

Четвер 15 серпня 2024 01:27
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Кандидати у президенти Молдови вперше здадуть тест на знання державної мови, - ЗМІ Фото: прапор та будівля парламенту Молдови (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Кандидати на пост президента Молдови вперше складатимуть тест на знання державної мови. Вибори відбудуться 20 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Point.

Відповідно до нового положення, яке затвердила Центральна виборча комісія (ЦВК), знання румунської мови у кандидатів перевірятиметься приймальною комісією під час подання документів для реєстрації ініціативних груп.

Як пише видання, кожен кандидат буде зобов'язаний особисто заповнити декларацію та відповідати на запитання членів приймальної комісії. Це необхідно для того, щоб продемонструвати свої навички володіння мовою.

Відповідно до статті 18 закону "Про громадянство Республіки Молдова", кандидатам необхідно продемонструвати наступні рівні володіння державною мовою:

  • достатнє розуміння загальної мови та офіційної інформації;
  • здатність обговорювати та відповідати на запитання щодо повсякденного життя;
  • вміння читати та розуміти тексти суспільного характеру, закони та нормативні акти;
  • здатність писати есе на тему, пов'язану із повсякденним життям.

Нагадаємо, що 31 липня в парламенті Молдови проходили обшуки у справі про держзраду і шпигунство для Росії. Після обшуків стало відомо, що були затримані дві людини.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США, Британія і Канада попередили, що Росія спробує вплинути на президентські вибори в Молдові.

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