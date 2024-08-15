Кандидати у президенти Молдови вперше здадуть тест на знання державної мови, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Point .

Як пише видання, кожен кандидат буде зобов'язаний особисто заповнити декларацію та відповідати на запитання членів приймальної комісії. Це необхідно для того, щоб продемонструвати свої навички володіння мовою.

Відповідно до нового положення, яке затвердила Центральна виборча комісія (ЦВК), знання румунської мови у кандидатів перевірятиметься приймальною комісією під час подання документів для реєстрації ініціативних груп.

Нагадаємо, що 31 липня в парламенті Молдови проходили обшуки у справі про держзраду і шпигунство для Росії. Після обшуків стало відомо, що були затримані дві людини.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США, Британія і Канада попередили, що Росія спробує вплинути на президентські вибори в Молдові.

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