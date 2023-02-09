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Президент МОК звинуватив Україну в порушенні Олімпійської хартії: що трапилося

Фото: Томас Бах прагне повернути РФ і Білорусь у міжнародний спорт (olympics.com)
Автор: Антон Федорців

Відмовитися від ідеї бойкоту Олімпійських ігор-2024 у Парижі закликав Україну очільник Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Функціонер відреагував на заклик вітчизняного Національного олімпійського комітету бойкотувати прийдешні літні Ігри в разі участі в них російських і білоруських спортсменів. Німець натякнув, що НОК України намагається тиснути на інші країни.

"Участь нейтральних спортсменів із російським чи білоруським громадянством в Олімпійських іграх-2024 у Парижі ще навіть не обговорювалося конкретно. Отже, з великим сумом сприймаємо листи від НОК України колегам і міжнародним федераціям", – заявив Бах.

За його словами, українські спортивні функціонери відповідають за дотримання Олімпійської хартії. Натомість імовірний бойкот Олімпіади українськими спортсменами її нібито порушить. Тим часом допуск росіян і білорусів до Ігор він мотивував "резолюцією ООН щодо боротьби з дискримінацією в олімпійському русі".

Раніше НОК України підготував план заходів із недопущення російських і білоруських атлетів до Олімпійських ігор-2024. Окремо члени Національного олімпійського комітету проголосували за можливий бойкот Олімпіади. Цю ідею підтримали 109 членів із пристуніх 112-ти членів організації.

До слова, мер Парижа Ідальго назвала небажаним приїзд спортсменів РФ на Олімпійські ігри.

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Томас Бах