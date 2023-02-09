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Президент МОК обвинил Украину в нарушении Олимпийской хартии: что случилось

Фото: Томас Бах стремится вернуть РФ и Беларусь в международный спорт (olympics.com)
Автор: Антон Федорцив

Отказаться от идеи бойкота Олимпийских игр-2024 в Париже призвал Украину глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Функционер отреагировал на призыв отечественного Национального олимпийского комитета бойкотировать грядущие летние Игры в случае участия в них российских и белорусских спортсменов. Немец намекнул, что НОК Украины пытается давить на другие страны.

"Участие нейтральных спортсменов с российским или белорусским гражданством в Олимпийских играх-2024 в Париже еще даже не обсуждалось конкретно. Поэтому с большой грустью воспринимаем письма от НОК Украины коллегам и международным федерациям", – заявил Бах.

По его словам, украинские спортивные функционеры отвечают за соблюдение Олимпийской хартии. Вероятный же бойкот Олимпиады украинскими спортсменами ее якобы нарушит. Тем временем допуск россиян и белорусов к Играм он мотивировал "резолюцией ООН о борьбе с дискриминацией в олимпийском движении".

Ранее НОК Украины подготовил план мер по недопущению российских и белорусских атлетов к Олимпийским играм-2024. Отдельно члены Национального олимпийского комитета проголосовали за возможный бойкот Олимпиады. Эту идею поддержали 109 членов из присутствующих 112-ти членов организации.

К слову, мэр Парижа Идальго назвала нежелательным приезд спортсменов РФ на Олимпийские игры.

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Томас Бах