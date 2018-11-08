Президент міжпарламентської асамблеї НАТО в п'ятницю вперше відвідає зону ООС

Фото: Раса Юкнявичене (iportal.rada.gov.ua)

Парубій і Юкнявічене 9 листопада відвідають Широкіно

Президент міжпарламентської асамблеї НАТО Раса Юкнявічене в п'ятницю, 9 листопада, вперше відвідає зону проведення операції об'єднаних сил (ООС). Про це перед закриттям вечірнього пленарного засідання Верховної ради України повідомив спікер Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що відправиться в зону ООС разом з президентом міжпарламентської асамблеї НАТО.

"Хочу повідомити, що завтра разом з президентом міжпарламентської асамблеї НАТО я відбуваю в зону ООС. Я вважаю, що це дуже важлива і символічна дія, що президент міжпарламентської асамблеї вперше особисто буде перебувати в Широкіно і на передовій нашої боротьби за українську незалежність. Тому, на жаль, завтра я не зможу бути на засіданні ", - підкреслив голова Ради.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко провів зустріч з головою міжпарламентської асамблеї НАТО Расою Юкнявічене. В ході зустрічі Порошенко висловив подяку ПА НАТО за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Також він зазначив рішуче засудження Асамблеєю російської агресії.

Зазначимо, що Раса Юкнявічене в ході зустрічі з Андрієм Парубієм заявила, що питання України залишається пріоритетним в порядку денному ПА НАТО.