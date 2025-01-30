Президент Мексики звернулася до Google через перейменування Мексиканської затоки

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум вважає неправильним рішення Google перейменувати Мексиканську затоку на Американську на Google Maps. Таке нововведення діятиме тільки в США.

Шейнбаум представила лист, адресований Google, у якому її уряд стверджує, що США не можуть в односторонньому порядку змінювати назву Мексиканської затоки, яку вони ділять із Кубою та Мексикою.

У Мексиці стверджують, що США не можуть законно змінити назву затоки, оскільки, згідно з Конвенцією ООН з морського права, суверенна територія окремої країни простягається тільки до 12 морських миль (близько 22 кілометрів) від берегової лінії.

"(Зміна назви - ред.) може відповідати тільки 12 морським милям від берегової лінії Сполучених Штатів Америки", - сказала Шейнбаум, зачитуючи лист на своїй звичайній ранковій пресконференції.

Вона уточнила, що Мексика попросила Google "розмістити на видному місці" карту Мексиканської Америки.

"Ми просимо, щоб при введенні в пошукову систему слова "Мексиканська Америка" з'являлася карта, яку ми представили", - розповіла Шейнбаум.