Президент Мексики обратилась к Google из-за переименования Мексиканского залива

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум считает неправильным решение Google переименовать Мексиканский залив на Американский на Google Maps. Такое нововведение будет действовать только в США.

Шейнбаум представила письмо, адресованное Google, в котором ее правительство утверждает, что США не могут в одностороннем порядке менять название Мексиканского залива, который они делят с Кубой и Мексикой.

В Мексике утверждают, что США не могут законно изменить название залива, поскольку согласно Конвенции ООН по морскому праву суверенная территория отдельной страны простирается только до 12 морских миль (около 22 километров) от береговой линии.

"(Изменение названия - ред.) может соответствовать только 12 морским милям от береговой линии Соединенных Штатов Америки", - сказала Шейнбаум, зачитывая письмо на своей обычной утренней пресс-конференции.

Она уточнила, что Мексика попросила Google "разместить на видном месте" карту Мексиканской Америки.

"Мы просим, чтобы при вводе в поисковую систему слова "Мексиканская Америка" появлялась карта, которую мы представили", - рассказала Шейнбаум.