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Президент Мексики предложил ввести пятилетнее перемирие по всему миру

Фото: президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор (lopezobrador.org)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил прекратить все военные конфликты и торговые войны как минимум на пять лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Excelsior.

По словам президента, мир в последнее время столкнулся со множеством кризисов - пандемия, война в Украине, напряженность вокруг Тайваня, торможение экономического роста, глобальная инфляция и т. д. Чтобы противостоять этому необходимо перемирие.

Точкой отсчета начала такого периода мексиканский лидер предлагает считать прекращения боевых действий в Украине.

Он отметил, что с подобной инициативой может выступить Организация Объединенных Наций. По словам президента, "перемирие" должно коснуться как обычных войн, так и торговых.

"Стимулировать производительную деятельность, создавать рабочие места, заботиться о бедных и стремиться к сотрудничеству стран и народов в целях развития", - такие действия предложил президент Мексики в ответ на глобальные вызовы.

Напомним, ранее экс-командующий силами НАТО спрогнозировал сроки окончания войны в Украине. По его словам, боевые действия в нашей стране могут продлиться еще четыре-шесть месяцев и стать замороженным конфликтом по примеру Корейской войны.

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