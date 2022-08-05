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Президент Мексики запропонував ввести п'ятирічне перемир'я по всьому світу

Фото: президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор (lopezobrador.org)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор запропонував припинити всі військові конфлікти і торгові війни як мінімум на п'ять років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Excelsior.

За словами президента, світ останнім часом зіткнувся з безліччю криз - пандемія, війна в Україні, напруженість навколо Тайваню, гальмування економічного зростання, глобальна інфляція і т.д. Щоб протистояти цьому необхідне перемир'я.

Точкою відліку початку такого періоду мексиканський лідер пропонує вважати припинення бойових дій в Україні.

Він зазначив, що з подібною ініціативою може виступити організація Об'єднаних Націй. За словами президента, "перемир'я" має торкнутися як звичайних воєн, так і торгових.

"Стимулювати продуктивну діяльність, створювати робочі місця, піклуватися про бідних і прагнути до співпраці країн і народів з метою розвитку", - такі дії запропонував президент Мексики у відповідь на глобальні виклики.

Нагадаємо, раніше екс-командувач силами НАТО спрогнозував терміни закінчення війни в Україні. За його словами, бойові дії в нашій країні можуть тривати ще чотири-шість місяців і стати замороженим конфліктом за прикладом Корейської війни.

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