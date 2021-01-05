Президент Мексики предложил убежище Ассанжу

Фото: Джулиан Ассанж (GettyImages)

Мексика готова предоставить политическое убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. В понедельник, 4 января, британский суд отказал в его экстрадиции в США.

Об этом заявил журналистам президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Он также назвал нахождение Ассанжа в тюрьме "пытками в заключении".

"Я собираюсь попросить министра иностранных дел провести соответствующие процедуры, чтобы потребовать от правительства Великобритании освободить господина Ассанжа и чтобы Мексика предоставила ему политическое убежище", - заявил Обрадор.

Мексика проследит, "чтобы тот, кто получает убежище, не вмешивался в политические дела какой-либо страны".

Напомним, 4 января суд в Лондоне постановил не выдавать основателя WikiLeaks в США из-за риска, что он может совершить суицид.

Ассанжу предъявлены обвинения из 18 пунктов в связи с публикацией секретных документов.

Его, в частности, обвиняют в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. По всем выдвинутым обвинениям Ассанжу грозит до 175 лет тюремного заключения.

Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа 11 апреля 2019 года в здании посольства Эквадора в Лондоне, где он находился с 2012 года.

Ассанж сейчас содержится под стражей в Великобритании по запросу об экстрадиции из Соединенных Штатов.