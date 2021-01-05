Президент Мексики запропонував притулок Ассанжу

Фото: Джуліан Ассанж (GettyImages)

Мексика готова надати політичний притулок засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу. У понеділок, 4 січня, британський суд відмовив у екстрадиції в США.

Про це заявив журналістам президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор.

Він також назвав знаходження Ассанжа у в'язниці "тортурами в ув'язненні".

"Я збираюся попросити міністра закордонних справ провести відповідні процедури, щоб вимагати від уряду Великобританії звільнити пана Ассанжа і щоб Мексика надала йому політичний притулок", - заявив Обрадор.

Мексика простежить, щоб "той, хто отримує притулок, не втручався в політичні справи будь-якої країни".

Нагадаємо, 4 січня суд у Лондоні ухвалив не видавати засновника WikiLeaks в США через ризик того, що він може скоїти суїцид.

Ассанжу пред'явлені звинувачення з 18 пунктів у зв'язку з публікацією секретних документів.

Його, зокрема, звинувачують у злочинах, пов'язаних з найбільшим в історії США випадком розкриття секретної інформації. За всіма висунутими звинуваченнями Ассанжу загрожує до 175 років тюремного ув'язнення.

Британська поліція затримала Джуліана Ассанжа 11 квітня 2019 року в будівлі посольства Еквадору в Лондоні, де він перебував з 2012 року.

Ассанж зараз утримується під вартою у Великобританії за запитом про екстрадицію зі Сполучених Штатів.