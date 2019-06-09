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Президент Мексики позвонил Трампу с предложением о дружбе

Новости » Политика    09.06.2019 - 06:51
Президент Мексики позвонил Трампу с предложением о дружбе
Фото: Андрес Мануэль Лопес Обрадор (Getty images)

США и Мексика достигли соглашения

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что у него состоялся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время коготорого стороны обсудили возобновление дружественных связей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Обрадора.

Также мексиканский президент подтвердил Трампу готовность к диалогу.

"Я сказал, ему, что сообщу, когда буду в Тихуане, что не грозил ему кулаком, а помахал ему рукой с открытой ладонью", - написал обрадор Twitter.

В Тихуане - пограничным со США мексиканским штатом Нижняя Калифорния, - запланирован митинг в поддержку соглашения с Вашингтоном по тарифам.

Отметим, ранее президент США пригрозил, что будет вводить против Мексики все более жесткие пошлины, если власти этой страны не примут решительные меры по борьбе с нелегалами. В Мехико согласились на переговоры по этому вопросу.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что решение о введение новых пошлин в отношении Мексики отложено на неопределенный срок благодаря соглашению, к которому пришли стороны в результате переговоров.

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Новости Украины МексикаДональд Трамп
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