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Президент Мексики подзвонив Трампу з пропозицією дружби

Новини » Політика    09.06.2019 - 06:51
Президент Мексики подзвонив Трампу з пропозицією дружби
Фото: Андрес Мануель Лопес Обрадор (Getty images)

США і Мексика досягли угоди

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що у нього відбулася телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом, під час коготорого сторони обговорили відновлення дружніх зв'язків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Обрадора.

Також мексиканський президент підтвердив Трампу готовність до діалогу.

"Я сказав йому, що повідомлю, коли буду в Тіхуані, що не погрожував йому кулаком, а помахав йому рукою з відкритою долонею", - написав обрадор Twitter.

В Тіхуані - прикордонному зі США мексиканським штатом Нижня Каліфорнія, - запланований мітинг в підтримку угоди з Вашингтоном за тарифами.

Відзначимо, раніше президент США пригрозив, що буде вводити проти Мексики все більш жорсткі мита, якщо влада цієї країни не вживуть рішучих заходів по боротьбі з нелегалами. У Мехіко погодилися на переговори з цього питання.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що рішення про введення нових мит відносно Мексики відкладено на невизначений термін завдяки угоді, до якої дійшли сторони в результаті переговорів.

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