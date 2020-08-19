Президент Мали уходит в отставку после попытки госпереворота

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта заявил, что уходит в отставку и распускает парламент. Это случилось через несколько часов после того, как взбунтовавшиеся солдаты задержали его и высших должностных лиц его правительства.

Об этом сообщает Reuters.

Президент заявил, что против кровопролития и поэтому принял решение об отставке.

"Я не хочу, чтобы проливалась кровь, чтобы сохранить мою власть", - сказал он в коротком обращении, переданном по государственному телевидению.

В последние недели в Мали проходили акции протеста против Кейта и его премьера Сиссе. Во вторник также демонстранты начали собираться на площади Независимости для продолжения протестов.

В ходе столкновений мятежников и их противников погибли не менее пяти человек.

РБК-Украина писало, что во вторник, 18 августа, в Мали произошла попытка государственного переворота, в результате мятежа были арестованы президент страны Ибрагим Бубакара Кейти и премьер-министр Бубу Сиссе.