Президент Малі йде у відставку після спроби держперевороту

Президент Малі Ібрагім Бубакар Кейта заявив, що йде у відставку і розпускає парламент. Це сталося через кілька годин після того, як збунтувалися солдати затримали його і вищих посадових осіб його уряду.

Про це повідомляє Reuters.

Президент заявив, що проти кровопролиття і тому прийняв рішення про відставку.

"Я не хочу, щоб проливалася кров, щоб зберегти мою владу", - сказав він в короткому зверненні, переданому по державному телебаченню.

В останні тижні в Малі проходили акції протесту проти Кейта і його прем'єра Сіссе. У вівторок також демонстранти почали збиратися на площі Незалежності для продовження протестів.

В ході зіткнень заколотників і їх супротивників загинули не менше п'яти осіб.

РБК-Україна писало, що у вівторок, 18 серпня, в Малі відбулася спроба державного перевороту, в результаті заколоту були заарештовані президент країни Ібрагім Бубакара Кейті і прем'єр-міністр Бубу Сіссе.