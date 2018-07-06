Президент Македонии во второй раз наложил вето на переименование страны

Президент Македонии уверен, что переименование вредит "македонской национальной идентичности"

Президент Македонии Георге Иванов не подпишет соглашение с Грецией об изменении названия страны даже после второго голосования парламента за ратификацию документа. Об этом говорится в заявлении на сайте президента.

"Президент Македонии не согласен с соглашением, которое действует в ущерб македонской национальной идентичности и в ущерб интересам Республики Македонии. Позиция президента Иванова не изменилась и не будет изменена ни под каким давлением, шантажом и угрозами", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Македонии парламент преодолел вето президента относительно переименования.

Также ранее Македония договорилась с Грецией о переименовании страны.