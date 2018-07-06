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Президент Македонії вдруге наклав вето на перейменування країни

НовиниПолітика    06.07.2018 - 22:14
Фото: Георге Іванов (kremlin.ru)
Фото: Георге Іванов (kremlin.ru)

Президент Македонії впевнений, що перейменування шкодить "македонській національній ідентичності"

Президент Македонії Георге Іванов не підпише угоду з Грецією про зміну назви країни навіть після другого голосування парламенту за ратифікацію документа. Про це йдеться в заяві на сайті президента.

"Президент Македонії не згодний з угодою, яка діє на шкоду македонської національної ідентичності і на шкоду інтересам Республіки Македонії. Позиція президента Іванова не змінилася і не буде змінена ні під будь-яким тиском, шантажем і погрозами", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Македонії парламент подолав вето президента щодо перейменування.

Також раніше Македонія домовилася з Грецією про перейменування країни.

Президент Македонії наклав вето на перейменування країни У Греції масові заворушення через перейменування Македонії
Теги публікації: Македония, переименование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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