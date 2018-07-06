Президент Македонії вдруге наклав вето на перейменування країни

Президент Македонії впевнений, що перейменування шкодить "македонській національній ідентичності"

Президент Македонії Георге Іванов не підпише угоду з Грецією про зміну назви країни навіть після другого голосування парламенту за ратифікацію документа. Про це йдеться в заяві на сайті президента.

"Президент Македонії не згодний з угодою, яка діє на шкоду македонської національної ідентичності і на шкоду інтересам Республіки Македонії. Позиція президента Іванова не змінилася і не буде змінена ні під будь-яким тиском, шантажем і погрозами", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Македонії парламент подолав вето президента щодо перейменування.

Також раніше Македонія домовилася з Грецією про перейменування країни.