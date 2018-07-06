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Интервью

В Македонии парламент преодолел вето президента по переименованию

НовостиПолитика    06.07.2018 - 00:59
Фото: флаг Македонии (flickr.com/Santa Fe Relocation Service)
Фото: флаг Македонии (flickr.com/Santa Fe Relocation Service)

Согласовать переименование еще должны граждане страны на референдуме

В Македонии парламент преодолел вето президента Гьорге Иванова относительно изменения названия страны. Об этом сообщает DW.

Как сообщается, за это проголосовали 69 из 120 депутатов, еще раз определив, что страна должна изменить название на Республика Северная Македония.

Так, в июне Гьорге Иванов отказался подписать договор с Грецией об изменении названия страны. Он отметил, что она "вредит национальной идентичности" македонцев и ставит страну в зависимость от Греции.

Вместе с тем, сделку должны одобрить еще македонцы на референдуме. В случае одобрения должны быть внесены изменения в конституцию.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Македонии и Греции договорились об изменении названия Республика Македония.

Документ на 20 страниц об изменении названия бывшей югославской республики будет подписан, как только его утвердят правительства двух стран. Тогда вопрос будет решен окончательно.

Все пленарные заседания Рады в июне посетили лишь 38% депутатов, - КИУ Президент Македонии наложил вето на переименование страны
Теги публикации: Парламент, Македония, переименование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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