ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Президент Литвы призывает ввести санкции против Беларуси

Вторник 11 августа 2020 12:27
Президент Литвы призывает ввести санкции против Беларуси
Фото: Гитанас Науседа (facebook.com.ualietuva)
Автор: Андрей Козловский

Он пообещал разрыв отношений двух стран, если ситуация в Беларуси не изменится

Сегодня, 11 августа, президент Литвы Гитанас Науседа призывает Евросоюз обсудить санкции против Беларуси в ответ на репрессии оппозиционеров. Он также пообещал разрыв отношений двух стран, если ситуация в Беларуси не изменится.

Об этом сообщает Delfi.

По словам Науседа, сейчас необходимо со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси.

"То, что происходит сейчас, даже издалека не напоминает те репрессии, которые режим проводил все последние годы", - сказал президент.

Также он добавил, что сейчас дело приняло куда более серьезный оборот.

"Сейчас мы видим и погибших, и раненых людей. Видим несколько тысяч людей, которые закрыты, или их судьба неизвестна. Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы", - добавил глава государства.

Кроме того, президент заявил, что сотрудничество Литвы с властями Беларуси будет невозможным, если режим Лукашенко докажет, что права человека там находятся на последнем месте.

"Если страна, прежде всего, не уважает права своих собственных людей, основополагающие права, которые записаны и в Конституции, то как можно ожидать, что эта страна может уважать своих зарубежных партнеров", - резюмировал Науседа перспективу отношений двух стран.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда с президентом Литвы выступили с совместным заявлением, где они призвали белорусские власти придерживаться основных демократических стандартов.

Кроме того, главного конкурента Александра Лукашенко на выборах Светлану Тихановскую вывезли из страны белорусские власти.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Беларусь
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь