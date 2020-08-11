ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Президент Литви закликає ввести санкції проти Білорусі

Вівторок 11 серпня 2020 12:27
Президент Литви закликає ввести санкції проти Білорусі
Фото: Гітанас Науседа (facebook.com.ualietuva)
Автор: Андрій Козловський

Він пообіцяв розрив відносин двох країн, якщо ситуація в Білорусі не зміниться

Сьогодні, 11 серпня, президент Литви Гітанас Науседа закликає Євросоюз обговорити санкції проти Білорусі у відповідь на репресії опозиціонерів. Він також пообіцяв розрив відносин двох країн, якщо ситуація в Білорусі не зміниться.

Про це повідомляє Delfi.

За словами Науседа, наразі необхідно з усією серйозністю говорити про санкції для Білорусі.

"Те, що відбувається зараз, навіть здалека не нагадує ті репресії, які режим проводив всі останні роки", - сказав президент.

Також він додав, що зараз справа набула куди серйознішого оберту.

"Зараз ми бачимо і загиблих, і поранених людей. Бачимо кілька тисяч людей, які закриті, або їхня доля невідома. Ми не можемо дивитися на це крізь пальці", - додав глава держави.

Крім того, президент заявив, що співпраця Литви з владою Білорусі буде неможливою, якщо режим Лукашенка доведе, що права людини там знаходяться на останньому місці.

"Якщо країна, перш за все, не поважає права своїх власних людей, основоположні права, які записані та в Конституції, то як можна очікувати, що ця країна може поважати своїх закордонних партнерів", - резюмував Науседа перспективу відносин двох країн.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда із президентом Литви виступили зі спільною заявою, де вони закликали білоруську владу дотримуватися основних демократичних стандартів.

Крім того, головного конкурента Олександра Лукашенка на виборах Світлану Тіхановську вивезла з країни білоруська влада.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Білорусь
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся