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Президент Литвы призвал власть в Украине продолжать курс на ЕС и НАТО

Новина українською → Киев, Воскресенье 07 февраля 2021 16:55
Президент Литвы призвал власть в Украине продолжать курс на ЕС и НАТО Фото: Гитанас Науседа (facebook.com / lietuva)
Автор: РБК-Украина

Президент Литвы Гитанас Науседа по случаю второй годовщины изменений в Конституцию Украины призвал власть продолжать европейскую и евроатлантическую интеграцию, которая была закреплена в Основном законе.

Об этом президент Литвы написал Twitter.

"Два года назад украинский парламент проголосовал за внесение изменений в Конституцию, определив присоединение к ЕС и НАТО стратегическими целями. Это историческое решение закрепило геополитический выбор Украины. Литва поддерживает усилия Украины", - написал президент Литвы.

Он также призвал Украину оставаться сильными на этом пути.

Напомним, 7 февраля 2019 года Верховная рада приняла инициированный пятым президентом Петром Порошенко ЗУ "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)".

За это решение тогда проголосовали 334 народных депутата.

В свою очередь, Порошенко в своем видеообращении по случаю второй годовщины изменений в Конституцию подчеркнул, что только в ЕС и Североатлантическом альянсе Украина сможет получить гарантии независимости, мира и благополучия.

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