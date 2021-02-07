Президент Литвы призвал власть в Украине продолжать курс на ЕС и НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа по случаю второй годовщины изменений в Конституцию Украины призвал власть продолжать европейскую и евроатлантическую интеграцию, которая была закреплена в Основном законе.

Об этом президент Литвы написал Twitter.

"Два года назад украинский парламент проголосовал за внесение изменений в Конституцию, определив присоединение к ЕС и НАТО стратегическими целями. Это историческое решение закрепило геополитический выбор Украины. Литва поддерживает усилия Украины", - написал президент Литвы. Он также призвал Украину оставаться сильными на этом пути.