Президент Литви закликав владу в Украні продовжувати курс на ЄС та НАТО

Президент Литви Гітанас Науседа з нагоди другої річниці змін до Конституції України закликав владу продовжувати європейську та євроатлантичну інтеграцію, яку було закріплено в Основному законі.

Про це президент Литви написав в Twitter.

"Два роки тому український парламент проголосував за внесення змін до Конституції, визначивши приєднання до ЄС та НАТО стратегічними цілями. Це історичне рішення закріпило геополітичний вибір України. Литва підтримує зусилля України", - написав президент Литви. Він також закликав Україну залишатися сильними на цьому шляху.