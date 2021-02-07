Президент Литви закликав владу в Украні продовжувати курс на ЄС та НАТО
Президент Литви Гітанас Науседа з нагоди другої річниці змін до Конституції України закликав владу продовжувати європейську та євроатлантичну інтеграцію, яку було закріплено в Основному законі.
Про це президент Литви написав в Twitter.
"Два роки тому український парламент проголосував за внесення змін до Конституції, визначивши приєднання до ЄС та НАТО стратегічними цілями. Це історичне рішення закріпило геополітичний вибір України. Литва підтримує зусилля України", - написав президент Литви.
Він також закликав Україну залишатися сильними на цьому шляху.
Нагадаємо, 7 лютого 2019 року Верховна рада ухвалила ініційований п’ятим президентом Петром Порошенком ЗУ "Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)".
За це рішення тоді проголосували 334 народні депутати.
Своєю чергою, Порошенко у своєму відеозверненні з нагоди другої річниці змін до Конституції наголосив, що лише в ЄС та Північноатлантичному альянсі Україна зможе отримати гарантії незалежності, миру і добробуту.