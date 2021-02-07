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Президент Литви закликав владу в Украні продовжувати курс на ЄС та НАТО

Новость на русском → Київ, Неділя 07 лютого 2021 16:55
Президент Литви закликав владу в Украні продовжувати курс на ЄС та НАТО Фото: Гітанас Науседа (facebook.com / lietuva)
Автор: РБК-Україна

Президент Литви Гітанас Науседа з нагоди другої річниці змін до Конституції України закликав владу продовжувати європейську та євроатлантичну інтеграцію, яку було закріплено в Основному законі.

Про це президент Литви написав в Twitter.

"Два роки тому український парламент проголосував за внесення змін до Конституції, визначивши приєднання до ЄС та НАТО стратегічними цілями. Це історичне рішення закріпило геополітичний вибір України. Литва підтримує зусилля України", - написав президент Литви.

Він також закликав Україну залишатися сильними на цьому шляху.

Нагадаємо, 7 лютого 2019 року Верховна рада ухвалила ініційований п’ятим президентом Петром Порошенком ЗУ "Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)".

За це рішення тоді проголосували 334 народні депутати.

Своєю чергою, Порошенко у своєму відеозверненні з нагоди другої річниці змін до Конституції наголосив, що лише в ЄС та Північноатлантичному альянсі Україна зможе отримати гарантії незалежності, миру і добробуту.

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