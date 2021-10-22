Президент Литвы призвал изменить миграционную политику ЕС из-за потока нелегалов из Беларуси

Науседа подчеркнул, что изменения миграционной политики необходимы для противодействия неослабевающей гибридной атаке Беларуси.

"Мы видим продолжающуюся гибридную атаку Беларуси, которая становится все более агрессивной, мы видим попытки облегчить выдачу виз, мы видим попытки белорусского режима найти новые связи, новые направления из стран Ближнего Востока. Таким образом, число мигрантов, потенциально пересекающих границу ЕС, растет. Поэтому в этих условиях нам необходимо изменить законодательство, Шенгенский кодекс, чтобы быть готовыми к этим вызовам со стороны белорусского режима", - заявил он.

Президент Литвы подчеркнул, что Беларусь также проводит кампанию дезинформации, обвиняя ЕС в своей политике, подрывая и ставя под сомнение его способность бороться с миграцией, а также "пытаясь обострить ситуацию с правами человека".

По его словам, Литва стремится обновить и пересмотреть правила миграции и предоставления убежища, а также принять меры, которые позволили бы ЕС финансировать строительство физического барьера на границе с Беларусью.

"Это необходимо в качестве краткосрочной меры для борьбы с кризисом. Потому что никто не знает, что произойдет завтра: может быть, три, четыре, пять тысяч мигрантов появятся на границе одновременно, или они будут пытаться пересечь границу в разных местах, и мы не будем готовы к этому вызову. Поэтому нам снова нужно быть решительными", - сказал литовский лидер.

В этом году из Беларуси в Литву нелегально въехали почти 4 200 мигрантов. И Брюссель, и Вильнюс обвиняют белорусский режим в организации потоков мигрантов, называя это гибридной агрессией.