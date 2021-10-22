Президент Литви закликав змінити міграційну політику ЄС через потік нелегалів з Білорусі

Науседа підкреслив, що зміни міграційної політики необхідні для протидії неослабній гібридній атаці Білорусі.

"Ми бачимо триваючу гібридну атаку Білорусі, яка стає все більш агресивною, ми бачимо спроби полегшити видачу віз, ми бачимо спроби білоруського режиму знайти нові зв'язки, нові напрямки з країн Близького Сходу. Таким чином, кількість мігрантів, які потенційно перетинають кордон ЄС, зростає. Тому в цих умовах нам необхідно змінити законодавство, Шенгенський кодекс, щоб бути готовими до цих викликів з боку білоруського режиму", - заявив він.

Президент Литви підкреслив, що Білорусь також проводить кампанію дезінформації, звинувачуючи ЄС у своїй політиці, підриваючи і ставлячи під сумнів його здатність боротися з міграцією, а також "намагаючись загострити ситуацію з правами людини".

За його словами, Литва прагне оновити і переглянути правила міграції та надання притулку, а також вжити заходів, які дозволили б ЄС фінансувати будівництво фізичного бар'єра на кордоні з Білоруссю.

"Це необхідно як короткостроковий захід для боротьби з кризою. Тому що ніхто не знає, що станеться завтра: може бути, три, чотири, п'ять тисяч мігрантів з'являться на кордоні одночасно, або вони будуть намагатися перетнути кордон в різних місцях, і ми не будемо готові до цього виклику. Тому нам знову потрібно бути рішучими", - сказав Литовський лідер.

Цього року з Білорусі до Литви нелегально в'їхали майже 4 200 мігрантів. І Брюссель, і Вільнюс звинувачують Білоруський режим в організації потоків мігрантів, називаючи це гібридною агресією.