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Президент Литвы предупредил о последствиях отказа от газового эмбарго: что он имел в виду

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Украина, Среда 01 июня 2022 13:43
Президент Литвы предупредил о последствиях отказа от газового эмбарго: что он имел в виду Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Помимо нефтяного эмбарго, Европа должна отказаться и российского газа. Поскольку защищая Украину от агрессии РФ, вводом санкций "Европа защищается сама".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий президента Литвы Гитанаса Науседы в ответ на заявление канцлера Австрии Карла Нехаммера о "невозможности" газового эмбарго для седьмого пакета санкций ЕС против РФ, пишет Delfi.

"Мы должны продолжать сжимать это кольцо (санкций, - ред.), с помощью которого мы надеемся добиться определенного результата. А результат этот - чтобы российское общество, а прежде всего олигархи, начали ощущать последствия своих безответственных действий", - сказал он.

По его словам, Россия также "пытается продавить" нарратив, что продовольственный мировой кризис может возникнуть не из-за ее войны против Украины, а якобы из-за санкций ЕС.

"Наш долг - очень четко все расставить по местам. То, что происходит - прямое следствие войны, все остальное - производные. Европа, вводя санкции, защищает Украину и защищается сама. Вот реальность", - сказал президент Литвы.

Как сообщалось, ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Европейский союз не будет обсуждать эмбарго на газ, который, по слухам, мог войти в седьмой пакет санкций против России.

Напомним, 31 мая Евросоюз согласовал шестой пакет санкций против России с частичным эмбарго на нефть, отключением "Сбербанка" от SWIFT, запретом трех пропагандистских телеканалов, а также санкциями в отношении еще 80 физических лиц.

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