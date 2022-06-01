Президент Литвы предупредил о последствиях отказа от газового эмбарго: что он имел в виду

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий президента Литвы Гитанаса Науседы в ответ на заявление канцлера Австрии Карла Нехаммера о "невозможности" газового эмбарго для седьмого пакета санкций ЕС против РФ, пишет Delfi .

"Мы должны продолжать сжимать это кольцо (санкций, - ред.), с помощью которого мы надеемся добиться определенного результата. А результат этот - чтобы российское общество, а прежде всего олигархи, начали ощущать последствия своих безответственных действий", - сказал он.

По его словам, Россия также "пытается продавить" нарратив, что продовольственный мировой кризис может возникнуть не из-за ее войны против Украины, а якобы из-за санкций ЕС.

"Наш долг - очень четко все расставить по местам. То, что происходит - прямое следствие войны, все остальное - производные. Европа, вводя санкции, защищает Украину и защищается сама. Вот реальность", - сказал президент Литвы.