Эмбарго на газ не будет обсуждаться в следующем пакете санкций против России, - канцлер Австрии

Европейский союз не будет обсуждать эмбарго на газ, который, по слухам, мог войти в седьмой пакет санкций против России.

Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vienna Online .

По его словам, газ совершенно другое, чем нефть, когда речь идет о надежности поставок: "Гораздо легче компенсировать нефть, если вы обходитесь без российской нефти".

"Газовое эмбарго не будет вопросом и в следующем пакете санкций", - подчеркнул Нехаммер.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в третьей декаде мая начнется очередная волна отключения европейских потребителей от поставок российского газа.

Подробнее о ситуации в материале "Эмбарго на паузе. Почему Европа все еще покупает у России нефть и газ".

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