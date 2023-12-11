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Президент Литви звинуватив Угорщину в підриві єдності Євросоюзу

Архівне фото: президент Литви Гітанас Науседа (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Угорщина, погрожуючи заблокувати подальшу підтримку України на переговорах про її членство в Європейському союзі, підриває принцип єдності ЄС.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Угорщина завдає шкоди принципу єдності, тому що, якщо ми не отримаємо позитивної відповіді щодо України, буде дедалі більше голосів, які загрожують і оскаржують принцип єдності", - заявив він. 

Він підкреслив, що вважає, що зближення України з ЄС вигідне Угорщині. Науседа також висловив сподівання, що не буде згаяна можливість запросити Україну і Молдову почати офіційні переговори про членство в ЄС.

"Ми будемо використовувати всі засоби, щоб переконати Угорщину змінити свою думку", - заявив Науседа.

Що сказали лідери Естонії та Латвії

Президент Естонії Алар Каріс наголосив на важливості надсилання Росії сигналу про те, що Європа єдина і Україна належить Європі.

Тим часом, президент Латвії Едгар Рінкевичс запевнив, що пошуки компромісу щодо України можуть "затягнутися довше, ніж очікувалося".

Він також висловив надію на те, що всі необхідні рішення буде ухвалено на саміті ЄС у Брюсселі, і на майбутньому наступного року саміті НАТО у Вашингтоні.

Вступ України до ЄС

На початку листопада Єврокомісія у звіті написала рекомендацію розпочати переговори щодо вступу України до Європейського союзу. Однак міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна виступає проти цього кроку.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан закликав лідерів Євросоюзу не обговорювати питання вступу України до блоку на майбутньому саміті. Він також заявив, що готовий заблокувати рішення щодо початку переговорів щодо євроінтеграції України на саміті ЄС, який відбудеться 14-15 грудня.

Учора, 10 грудня, президент України Володимир Зеленський зідзвонювався з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн перед самітом ЄС.

Більш докладно про те, чому Угорщина блокує початок вступних переговорів України з ЄС - у матеріалі РБК-Україна.

 

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