Президент Литви заявив про готовність направити війська в Україну

Литва готова направити війська в Україну. Це може статися в рамках місії після припинення вогню.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Bloomberg .

"Моя країна готова надати необхідну підтримку. Ми говоримо про цілком конкретні цифри наших військових сил, але має бути прихильність усіх країн цієї коаліції надати цю підтримку", - сказав він.

Він заявив, що у президента США Дональда Трампа були "щирі наміри" покласти край трирічній війні Росії проти України, але Володимир Путін "імітував" переговори, продовжуючи при цьому свої атаки.

Литва, уряд якої є затятим прихильником Києва, має спільний кордон із російським ексклавом Калінінград і вважає, що її власна безпека залежить від результату війни. Вільнюс збільшив витрати на оборону, щоб стримати потенційну агресію.

Питання про направлення військ в Україну обговорюється останнім часом європейськими країнами. Вони готові зробити це тільки після припинення вогню, побоюючись вступити в конфлікт із Росією.

Кілька країн заявили про готовність відправити свій контингент. Однак вони вимагають від США підтримки цієї місії, в якій Вашингтон поки відмовляє.

Поки не зрозумілий розмір європейського контингенту і мандат військ.