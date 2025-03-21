Президент Литви заявив про готовність направити війська в Україну
Литва готова направити війська в Україну. Це може статися в рамках місії після припинення вогню.
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Bloomberg.
"Моя країна готова надати необхідну підтримку. Ми говоримо про цілком конкретні цифри наших військових сил, але має бути прихильність усіх країн цієї коаліції надати цю підтримку", - сказав він.
Він заявив, що у президента США Дональда Трампа були "щирі наміри" покласти край трирічній війні Росії проти України, але Володимир Путін "імітував" переговори, продовжуючи при цьому свої атаки.
Литва, уряд якої є затятим прихильником Києва, має спільний кордон із російським ексклавом Калінінград і вважає, що її власна безпека залежить від результату війни. Вільнюс збільшив витрати на оборону, щоб стримати потенційну агресію.
Питання про направлення військ в Україну обговорюється останнім часом європейськими країнами. Вони готові зробити це тільки після припинення вогню, побоюючись вступити в конфлікт із Росією.
Кілька країн заявили про готовність відправити свій контингент. Однак вони вимагають від США підтримки цієї місії, в якій Вашингтон поки відмовляє.
Поки не зрозумілий розмір європейського контингенту і мандат військ.
Водночас кілька країн заявили, що вони за жодних обставин не відправлять свої війська в Україну. Зокрема, це Польща та Італія.