Президент Литвы заявил о готовности направить войска в Украину

Литва готова направить войска в Украину. Это может произойти в рамках миссии после прекращения огня.

Об этом заявил, президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Bloomberg .

"Моя страна готова оказать необходимую поддержку. Мы говорим о вполне конкретных цифрах наших военных сил, но должна быть приверженность всех стран этой коалиции оказать эту поддержку", - сказал он.

Он заявил, что у президента США Дональда Трампа были "искренние намерения" положить конец трехлетней войне России против Украины, но Владимир Путин "имитировал" переговоры, продолжая при этом свои атаки.

Литва, правительство которой является ярым сторонником Киева, имеет общую границу с российским эксклавом Калининград и считает, что ее собственная безопасность зависит от исхода войны. Вильнюс увеличил расходы на оборону, чтобы сдержать потенциальную агрессию.

Вопрос о направлении войск в Украину обсуждается в последнее время европейскими странами. Они готовы сделать это только после прекращения огня, опасаясь вступить в конфликт с Россией.

Несколько стран заявили о готовности отправить свой контингент. Однако они требуют от США поддержки этой миссии, в которой Вашингтон пока отказывает.

Пока не ясен размер европейского контингента и мандат войск.