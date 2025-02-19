Президент Литви запропонував Європі план підтримки України з п'яти пунктів

Допомога Україні від Європи

Нагадаємо, після того, як новим президентом США став Дональд Трамп, Вашингтон припинив виділяти Україні військову допомогу.

На цьому тлі допомога від європейських країн стала критично важливою для України.

За інформацією Politico, країни ЄС можуть готувати для України пакет військової допомоги, до якого увійде зброя вартістю 6 млрд євро або навіть більше.

Також нещодавно Україна отримала новий пакет військової допомоги від Німеччини. Зокрема, німці передали велику кількість безпілотників, ракети для систем ППО та артилерію.

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