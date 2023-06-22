Президент Литви закликав ЄС до нового пакету санкцій проти Росії, включаючи "Росатом"

"Щоб санкції працювали ефективно, ми закликаємо уникати винятків, які створюють нові способи обходу санкцій", - заявив Науседа на зустрічі з послами ЄС, закликавши вже зараз почати думати про 12-й пакет санкцій ЄС і занести до нього "Росатом".

Крім цього Науседа закликав країни ЄС домагатися як створення міжнародного трибуналу з розслідування злочину агресії РФ, так і використання заморожених у країнах ЄС російських активів для відновлення України після війни.

Литовський лідер також інформував послів ЄС про підтримку Литвою євроатлантичної інтеграції України.

"Ми надішлемо позитивний сигнал Україні, розпочавши переговори про її членство в ЄС уже цього року", - сказав Науседа і додавши, що на позитивну оцінку також заслуговують зусилля Молдови з проведення реформ.

Санкції проти РФ

Напередодні посли ЄС погодили 11 пакет санкцій проти Росії. Пакет включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій та окремим лістингам.

Крім цього новий пакет санкцій включатиме заборону на транспортування нафти.

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