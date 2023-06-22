Президент Литвы призвал ЕС к новому пакету санкций против России, включая "Росатом"

"Чтобы санкции работали эффективно, мы призываем избегать исключений, которые создают новые способы обхода санкций", - заявил Науседа на встрече с послами ЕС, призвав уже сейчас начать думать о 12-м пакете санкций ЕС и включить в него "Росатом".

Помимо этого Науседа призвал страны ЕС добиваться как создания международного трибунала по расследованию преступления агрессии РФ, так и использования замороженных в странах ЕС российских активов для восстановления Украины после войны.

Литовский лидер также информировал послов ЕС о поддержке Литвой евро-атлантической интеграции Украины.

"Мы пошлем позитивный сигнал Украине, начав переговоры о ее членстве в ЕС уже в этом году", - сказал Науседа и добавив, что положительной оценки также заслуживают усилия Молдовы по проведению реформ.

Санкции против РФ

Накануне послы ЕС согласовали 11 пакет санкций против России. Пакет включает меры, направленные на противодействие обходу санкций и отдельным листингам.

Помимо этого новый пакет санкций будет включать в себя запрет на транспортировку нефти.

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