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Санкції проти РФ. ЄС заборонить транспортування нафти частиною нафтопроводу "Дружба"

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Середа 21 червня 2023 16:40
Санкції проти РФ. ЄС заборонить транспортування нафти частиною нафтопроводу "Дружба" Фото: ЄС заборонить транспортування нафти частиною нафтопроводу "Дружба" (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Посли Європейського союзу у середу, 21 червня, погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. Він включатиме в себе заборону на транспортування нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Шведське головування в Раді ЄС.

Відомо що 11-пакет антиросійських санкцій ЄС включатиме в себе також заборону на перетин кордону російськими автопричепами.

Окрім цього буде заборонено транспортування нафти південною гілкою нафтопроводу "Дружба". Варто зауважити, що наразі це єдина гілка нафтопроводу, якою російська нафта йде в Європу.

Санкції ЄС проти Росії

Від самого початку вторгнення РФ в Україну Європейський союз запровадив уже 10 пакетів обмежень. Під санкції потрапили російські чиновники, олігархи, юридичні особи та компанії, які допомагають Кремлю вести загарбницьку війну проти України.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 9 травня в Києві заявила, що нові санкції будуть спрямовані на припинення обходу вже чинних торгових обмежень Росії.

"Якщо ми побачимо, що товари йдуть з Євросоюзу до третіх країн, а потім потрапляють до Росії, ми могли б запропонувати країнам-членам санкціонувати експорт цих товарів. Цей інструмент буде останнім засобом, і його використовуватимуть обережно", - сказала вона.

Раніше Politico повідомляло, що Угорщина та Греція блокували 11 пакет санкцій ЄС проти Росії. Вони вимагають скоротити в ньому список підсанкційних компаній, так званих "спонсорів війни".

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