Президент Литви вважає, що допомога РФ від КНДР не вплине на війну в Україні

Литовський лідер зазначив, що співпраця між Москвою та Пхеньяном лише підтверджує те, в якому розпачі перебуває Кремль, якщо йому потрібні такі друзі, як КНДР.

"Я не сумніваюся, що ця підтримка, про яку зараз заявляє лідер Північної Кореї, не вплине на хід української війни", - сказав Науседа.

Він додав, що дедалі більше країн підтримують Україну, включно із сусідом КНДР - Південною Кореєю. Президент Литви вважає, що вони розуміють природу цієї несправедливої війни.

Співпраця РФ та КНДР

13 вересня, пройшла зустріч між диктаторами КНДР та Росії - Кім Чен Ином та Володимиром Путіним. Детальніше про те, що відбувалося під час зустрічі Путіна та Кіма можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

У Пентагоні заявили, будь-яке потенційне надання Північною Кореєю боєприпасів для РФ перетворить КНДР на співучасника вбивств українців та додали, що стежать за ситуацією.

Раніше в Південній Кореї заявили, що Сеулу давно відомо про те, що Росія використовувала в війні проти України зброю, надану Північною Кореєю.