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Президент Литвы считает, что помощь РФ от КНДР не повлияет на войну в Украине

Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что поддержка Северной Кореей России не повлияет на войну, которую РФ ведет против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Литовский лидер отметил, что сотрудничество между Москвой и Пхеньяном лишь подтверждает, в каком отчаянии находится Кремль, если ему нужны такие друзья, как КНДР.

"Я не сомневаюсь, что эта поддержка, о которой сейчас заявляет лидер Северной Кореи, не повлияет на ход украинской войны", – сказал Науседа.

Он добавил, что все больше стран поддерживают Украину, включая соседа КНДР - Южную Корею. Президент Литвы считает, что они понимают природу этой несправедливой войны.

Сотрудничество РФ и КНДР

13 сентября, прошла встреча между диктаторами КНДР и России – Ким Чен Ином и Владимиром Путиным. Детальнее о том, что происходило во время встречи Путина и Кима, можно узнать в материале РБК-Украина.

В Пентагоне заявили, что любое потенциальное предоставление Северной Кореей боеприпасов для РФ превратит КНДР в соучастника убийств украинцев и добавили, что следят за ситуацией.

Ранее в Южной Корее заявили, что Сеулу давно известно о том, что Россия использовала в войне против Украины оружие, предоставленное Северной Кореей.

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КНДРВойна России против УкраиныГитанас Науседа