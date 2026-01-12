Президент Литви розкрив план допомоги Україні: сухопутні сили, корабель і ППО

Науседа наголосив, що литовських військових можуть направити в Україну не для участі у бойових діях, а щоб підтримувати мир.

"Поки я не можу назвати точні цифри, але Литва належить до тих держав, які готові зробити свій внесок. Ми готові брати участь і в морських можливостях. Зараз не хотів би надто конкретизувати, але так готові", - сказав президент.

На запитання про участь корабля та інших підрозділів Науседа відповів.

"Це корабель, але ще раз повторю: зараз дуже рано все це конкретизувати, оскільки і на цьому засіданні "коаліції охочих» деталі щодо конкретних засобів ще не обговорювалися. Вони з'являться пізніше, бо зараз робота чекає на начальників штабів, які продовжать обговорення", - розповів він.

Щодо сухопутних сил і протиповітряної оборони Науседа зазначив, що Литва готова надати відповідні підрозділи, проте систем Patriot у країні немає, а питання NASAMS поки що ще обговорюється.

Що стосується конкретних сухопутних підрозділів, президент наголосив, що остаточний склад і чисельність військових ще уточнюватимуться, оскільки все залежатиме від потреб України та внеску інших партнерів.

"Може виявитися, що чогось буде потрібно більше, а чогось менше, тому що інші держави будуть готові надати більший внесок", - резюмував президент Литви.