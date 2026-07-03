Президент Литви анонсував скасування конституційної заборони на ядерну зброю

Зміни до Конституції та вихід із "сірої зони"

Очікується, що найближчим часом законодавчий орган розпочне процес внесення відповідних змін.

За словами Науседи, після зустрічі з лідерами парламентських фракцій стало зрозуміло, що стаття 137 литовської Конституції, яка забороняє розміщення зброї масового знищення та іноземних військових баз, більше не відповідає сучасним безпековим реаліям.

"Думки були практично одностайними. Майже всі лідери парламентських фракцій висловили думку, що стаття 137 застаріла і її слід не просто змінити, а повністю вилучити", - підкреслив президент Литви у спілкуванні з пресою.

Литва приєдналася до Північноатлантичного альянсу у 2004 році. Як зазначив Науседа, парламентські лідери не бажають залишатися в так званій "сірій зоні" всередині військового союзу, будучи однією з небагатьох країн, які продовжують на законодавчому рівні забороняти ядерну зброю.

Аналогічну заборону вже скасувала Фінляндія.

Вільнюс раніше вже висловлював зацікавленість у розміщенні американської ядерної зброї на своїй території, розглядаючи це як необхідний засіб стримування сусідньої Росії.