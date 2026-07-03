Президент Литвы анонсировал отмену конституционного запрета на ядерное оружие

Изменения в Конституцию и выход из "серой зоны"

Ожидается, что в ближайшее время законодательный орган приступит к процессу внесения соответствующих изменений.

По словам Науседы, после встречи с лидерами парламентских фракций стало ясно, что статья 137 литовской Конституции, запрещающая размещение оружия массового уничтожения и иностранных военных баз, больше не соответствует современным реалиям безопасности.

"Мнения были практически единодушными. Почти все лидеры парламентских фракций высказали мнение, что статья 137 устарела и ее следует не просто изменить, а полностью изъять", - подчеркнул президент Литвы в общении с прессой.

Литва присоединилась к Североатлантическому альянсу в 2004 году. Как отметил Науседа, парламентские лидеры не желают оставаться в так называемой "серой зоне" внутри военного союза, являясь одной из немногих стран, продолжающих на законодательном уровне запрещать ядерное оружие.

Аналогичный запрет уже упразднила Финляндия.

Вильнюс ранее уже выражал интерес к размещению американского ядерного оружия на своей территории, рассматривая это как необходимое средство сдерживания соседней России.